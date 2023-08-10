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        Genç KOMEK Yaz Okulu özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:27
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        Genç KOMEK Yaz Okulu özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor
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        KONYA (AA) - Özel öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu'nun 31 ilçede 7-14 yaş arası 27 binden fazla öğrencinin katılımıyla devam ettiğini belirtti.

        Genç KOMEK kapsamında her yıl "Özel Genç KOMEK Yaz Okulu" düzenlediklerini aktaran Altay, bu kapsamda özel gereksinimli öğrencilerin ve ailelerinin yaz dönemini en verimli şekilde geçirmeleri amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Altay, yaz okulunda özel öğrencilerin eğlenirken öğrenecekleri bir eğitim programı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Özel çocuklarımız değerler eğitimi başta olmak üzere, resim, dokuma, el sanatları, makrome, gastronomi, okçuluk, akıl-zeka oyunları ve müzik gibi birçok farklı alanda eğitimlere katılıyor. Ayrıca gezi ve piknik gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra havuz etkinliklerinden de yararlanan yavrularımız dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor. Özel çocuklarımız burada aldıkları eğitimlerle ve yüreklerindeki güzellikle yarınlara çok daha güçlü olarak yürüyor. Biz de onların gelişimleri için üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

        - Öğrenciler ve öğretmenler çok memnun

        Özel eğitim öğretmenleri, özel öğrenciler için yaz döneminde verilen eğitimlerin, yıl boyunca verilen eğitimlere sağladığı destek açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

        Özel öğrenciler de Genç KOMEK Yaz Okulu'na gelmeyi çok sevdiklerini, katıldıkları derslerde ve etkinliklerde çok eğlendiklerini söyledi.

        Bugüne kadar 859 özel öğrencinin kaydı alınan Özel Genç KOMEK Yaz Okulu bu yıl il merkezinde bulunan Rebii Karatekin İlkokulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu, Konevi İşitme Engelliler Okulu ve Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu olmak üzere 4 okulda devam ediyor. Toplam 345 öğrenciye hizmet veren okullarda 70 öğretmen görev alıyor.

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