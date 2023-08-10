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        Konya'nın geleneksel düğün pilavı tarihi hamam manzarasında sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:09
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        Konya'nın geleneksel düğün pilavı tarihi hamam manzarasında sunuluyor
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        KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bir girişimci, kentin geleneksel düğün pilavı menüsünü tarihi hamam manzaralı işletmesinde müşterilerine sunuyor.

        Kent merkezinde Tarihi Bedesten Çarşısı içinde yer alan 17. yüzyıl Osmanlı eserlerinden tarih Ahmet Efendi Hamamı, uzun yıllar hizmet verdi.

        Etrafı dükkanlarla çevrili ve caddeye bakan cephesi de duvarla kapalı olmasından dolayı fazla bilinmeyen tarihi hamam, yaklaşık 3 yıl önce restorasyona alındı.

        Çalışmalarda sonuna gelinen hamamın tanıtımının yapılması için düğün yemekleri yapan işletme sahibi Tayyar Atiker, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne proje sundu.

        Tarihi hamamı içine alarak, çevresine inşa edilen restoranın giriş ve üst katlarında hamamın görülmesine imkan sağlayan geniş pencereler tasarlandı. Restorana gelenler, bu pencerelerden ortada kalan tarihi hamamı görebiliyor.

        Kentte yıllardır düğün yemekleri yapan Atiker, Konya'nın kadim sofra kültürünü tanıtmak ve tarihi hamamın bilinirliğini artırmak için işletmesini açtı.

        Buraya gelenler, düğünlerde ikram edilen etli pilav, bamya ve yayla çorbası ile irmik helvası ve zerde tatlısından oluşan menüde doyuncaya kadar yemek isteyebiliyor.

        Atiker, AA muhabirine, Konya'nın kültür ve turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Uzun yıllar kentte düğün yemeği organizasyonu yaptıklarını anlatan Atiker, şunları kaydetti:

        "İşletmemiz Mimar Sinan'ın yaptığı yapılardan Tarihi Ahmet Efendi Hamamına bakıyor. Müşterilerimiz bu tarihi hamamın manzarasında Konya'nın meşhur düğün pilavı lezzetini tadıyor. Perakende tüketiciyle buluşturmak istedik. Şu an turizm sezonundayız gurbetçi ve yabancı çok misafirimiz var. Misafirlerine düğün yemeği ikram etmek isteyenler de geliyor. Burada tarihi yapının olması da bu yatırımı yapmamızda bizi etkiledi. Konya'nın kültürel lezzetini tanıtmayı ve ecdadın eseri Türk hamam kültürünü, bu tarihi ön plana çıkarmayı düşündük. Bu hamam tarihi çarşının içinde kalıyordu. Bu yapıyı tanıtmak için işletmeyi buraya kazandırmak istedik. Tarihi hamamın tanıtımını yapmayı istedik."

        Atiker, Konya'nın düğün pilavı lezzetinin ününe işaret ederek, "Burada düğün pilavını perakendede tüketiciyle buluşturduktan sonra çok olumlu tepki aldık. insanların memnuniyetinden biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        Almanya'dan gelen gurbetçi Arif Erdeo ise ailesiyle Konya'ya ziyaret için geldiğini belirterek, "Almanya'da yaşıyoruz, Karamanlıyız. Tavsiye üzerine bu yere geldik. İlgimizi çekti. Manzarasında tarihi hamam var, şahane bir yer. Böyle bir lokanta görmedim." dedi.

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