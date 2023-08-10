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        Seydişehir'de kazı çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:51
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        Seydişehir'de kazı çalışmaları sürüyor
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        KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan protokol ve yapılan işbirliği kapsamında başlatılan Gökhüyük Prehistorik dönem araştırma çalışmaları devam ediyor.

        Belediye destekleriyle Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ramazan Gündüz başkanlığında başlatılan kazı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gündüz, 2019'da başladıkları yüzey araştırmalarını tamamladıklarını kaydetti.

        Tutal da Gökhüyük Mahallesi'nde devam eden çalışmaların hızlı şekilde yürütülmesi ve önemli mesafeler alınmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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