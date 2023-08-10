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        Konya'ya yapılacak kapalı tenis kortunun temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:12
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        Konya'ya yapılacak kapalı tenis kortunun temeli atıldı
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        KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından kente kazandırılacak kapalı tenis kortunun temel atma töreni yapıldı.

        Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, her yaştan insanın daha sağlıklı şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

        Temeli atılan 151'inci projede, önceliğin gençler olduğunu aktaran Kılca, "Bugün temelini atacağımız tesisimizle, gençlik yatırımlarımızın sayısını 36'ya çıkarıyoruz. Belediye olarak, toplum sağlığını ve mutluluğunu desteklemeyi görev edindik. Karatay'da tenis kortu yoktu. Bu eksiğimizi de kapatmış olacağız." dedi.

        Kılca, belediye olarak, sporun gücüne inandıklarını, gençlerin sporla iç içe büyümesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

        Tesis hakkında bilgi veren Kılca, "İçinde 3 kapalı tenis sahası, kafeterya, mutfak, malzeme odaları, mescitleri ve 29 araçlık otoparkıyla çok fonksiyonlu bir tesis. 4 bin 915 metrekare arsa üzerinde, 2 bin 916 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisimizin maliyeti 36 milyon 500 bin lira." ifadesini kullandı.

        Tesisin temel atma töreni, protokol konuşmalarının ardından dualarla gerçekleştirildi.

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