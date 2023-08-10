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        Belediye Başkanı asker adayları ile yemek yedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:37
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        Belediye Başkanı asker adayları ile yemek yedi
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        KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu.

        Başkan Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına yemekte üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

        Adile Baysal Kültürevi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammed Yaşar Hançerli, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen İsmail Öztürk ve asker adayları katıldı.

        Yemekte, vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Tarihte eğlenerek ve gülerek adeta düğün havası içerinde evlatlarını askere gönderen bir millet yoktur. Bu bizim asaletimizden kaynaklanan bir durum. Bu yollardan hepimiz geçtik. Bu bir vatan nöbeti Anadolu’da insanların malının, canının, namusunun güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlere nasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yayınızdayız. Hayırlı tezkereler diliyorum." dedi.

        Yemek programının sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

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