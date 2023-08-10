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        Karapınar'da 5. Geleneksel Yaz Okulları Şenliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:56
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        Karapınar'da 5. Geleneksel Yaz Okulları Şenliği yapıldı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Geleneksel Yaz Okulları Şenliği yapıldı.

        Karapınar Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP İlçe Başkanı Ercan Alp, S.Ü. Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Sertaç Arı, Konya Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Harun Aydın, İlçe Müftü Vekili Fatih Özen, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Nüfus Müdürü Recep Kesik, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul ve davetliler katıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Yaka programın başında yaptığı konuşmada, yaz tatili süresince Kur'an kurslarındaki öğrencilerin önemli bir eğitim aldığını ve bu tür sosyal, kültürel etkinliklerin gençlerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

        Daha sonra şenlikte, Survivor Yarışması, Matrak ve Halat Çekme oyunları düzenlenirken, futbol ve kaleli yakan top turnuvalarında dereceye giren takımlara da ödülleri verildi.

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