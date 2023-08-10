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        Seydişehir'de çatı yangını

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:26
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        Seydişehir'de çatı yangını
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        KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde stüdyo dairelerin bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı.

        Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi Enis Şanlıoğlu Caddesinde bulunan 42 nolu sitede 1+1 ve 2+1 olmak üzere 38 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınırken binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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