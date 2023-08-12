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        Emekli albay ürettiği amortisör sistemleriyle ihracatçı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:03
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        Emekli albay ürettiği amortisör sistemleriyle ihracatçı oldu
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        KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da emekli Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Ali Geçgel, sanayi sitesindeki işletmesinde yüksek tonajlı araçlar için amortisör sistemleri üretimi yapıyor.

        Merkez Karatay ilçesinde Elit Sanayi Sitesi'ndeki işletmede amortisör sistemleri üreten 65 yaşındaki Geçgel, AA muhabirine, çocukluğunu bakır tornacılığı yapan babasının dükkanında geçirdiğini söyledi.

        İlk ve ortaöğreniminin ardından meslek lisesinden mezun olduğunu anlatan Geçgel, daha sonra gittiği Ankara'da makine mühendisliği eğitimini yarıda bırakıp Hava Harp Okulu'na girmeye hak kazandığını dile getirdi.

        - Havacılıkta üst düzey görevlerde bulundu

        Geçgel, burada uçak mühendisliği eğitimi de aldığını belirterek, "Hava bombardıman pilotu olarak Hava Kuvvetlerinde değişik birliklere atandım. Test pilotluğu yaptım. Organizasyon eğitimlerine katıldım. Modernizasyon faaliyetlerini yürüttüm. Değişik yerlerde komutanlık yaptım. F-100 bombardıman, F-4, F-16 savaş uçaklarını kullandım. F-16 uçaklarının test pilotluğunu yaptım. Değişik kurs ve operasyonlara katıldım. Uluslararası harekatlarda komutanlık görevi üstlendim." diye konuştu.

        Türk Hava Kuvvetlerinden 2001'de emekli olduğunu ifade eden Geçgel, Türk Hava Yollarında da çeşitli kademelerde görevler üstlendiğini anlattı.

        Geçgel, babasının mesleğini icra etmek üzere kardeşleriyle sanayide üretime yöneldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Tesis kurduk. Orada biraz tecrübe kazandık. Amerika'da 6 ay kurs gördüm. Bu iş altyapı gerektiriyor. Benim de buna müsait altyapım olduğu için bu sistemi kurdum. Baba mesleğini devam ettirdim. Babam gerçekten çok kaliteli bir kişiydi yani üretim konusunda çok güzel şeyler verdi. Kendisi Konya'da havalı kornayı yapan kişi. Biz de onun yolunu takip ediyoruz. İşimi severek yapıyorum ve ölünceye kadar da bu işi yapacağım. Çok ciddi bir şekilde ihracatımız var. ABD ve Avrupa'ya, özellikle Rusya'ya ürün gönderiyoruz."

        - "Komutanım" diyen de var, "usta" diyen de

        Atölyede çalışanlarla uyum içinde olduğunu, işlerini sevgi ve saygı çerçevesinde yürüttüklerini dile getiren Geçgel, "Türkiye'de çok güzel üretimler yapılabiliyor fakat disiplinli olunması lazım. Disiplinle hem düzgün iş çıkıyor hem de verilen söz zamanında yerine getiriliyor. 'Komutanım' diyen de var, 'usta' diyen de ama dışarıda özellikle 'komutanım' diyorlar. Herkesi seviyorum, onlara saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Geçgel, işletmede 20 kişiyi istihdam ettiklerini kaydederek, sektörde üretim için belgelendirmeyle altyapının önemine dikkati çekti.

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