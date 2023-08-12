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        Karapınar'da trafik denetiminde 90 sürücüye 374 bin lira ceza uygulandı

        Karapınar'daki trafik denetimlerinde 35 motosiklet ile 55 araç sürücüsüne 374 bin lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:58
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        Karapınar'da trafik denetiminde 90 sürücüye 374 bin lira ceza uygulandı
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        KONYA (AA) - Karapınar'daki trafik denetimlerinde 35 motosiklet ile 55 araç sürücüsüne 374 bin lira ceza yazıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe genelinde trafik düzenini sağlamaya ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, çeşitli ihlallerden 35 motosiklet sürücüsüne 151 bin lira ile 55 araç sürücüne ise 223 bin lira ceza uygulandı.

        Trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

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