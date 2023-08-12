Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Öğrenciler Lİse Medeniyet Akademileri'nin "YKS Yaz Okulu" ile üniversite sınavına hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler Lİse Medeniyet Akademileri'nin "YKS Yaz Okulu" ile üniversite sınavına hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri'nin (LİMA) üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği "YKS Yaz Okulu" devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtların sona ermesiyle başvuru yapan öğrenciler için deneme sınavı aracılığıyla puanlarının belirlenmesinin ardından TYT ve AYT sınıfları oluşturuldu.

        YKS Yaz Okulu'nda yoğunlaştırılmış ders programıyla TYT ve AYT gruplarına eğitim veriliyor.

        Hafta içi 5 gün, günlük 6'şar saatlik derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yer verildiği planlamada öğrencilerin, hem 2024 YKS sürecine ön hazırlık yapmaları hem de etkinliklerle motivasyonlarını koruyabilmeleri amaçlanıyor.

        Lise Medeniyet Akademileri'nde 5 hafta sürecek "YKS Yaz Okulu" 8 Eylül'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Konya Büyükşehir Belediyesi huzurevi sakinleri için gezi organizasyonu düze...
        Konya Büyükşehir Belediyesi huzurevi sakinleri için gezi organizasyonu düze...
        Karapınar'da trafik denetiminde 90 sürücüye 374 bin lira ceza uygulandı
        Karapınar'da trafik denetiminde 90 sürücüye 374 bin lira ceza uygulandı
        Emekli albay ürettiği amortisör sistemleriyle ihracatçı oldu
        Emekli albay ürettiği amortisör sistemleriyle ihracatçı oldu
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
        Konya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Fatih Özgökçen: Basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşme...
        Fatih Özgökçen: Basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşme...