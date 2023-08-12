Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Paz, Robert Muric, Soner Dikmen, Yunus Mallı, Moreno, Cikalleshi
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim Yılmaz
Gol: Dk. 5 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 42 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
5. dakikada konuk ekip öne geçti. Kenio'nun sol kanattan yerden ortasında İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
45+2. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda top, az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.