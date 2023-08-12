TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından

KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, maçta çok sayıda pozisyona girmelerine karşın bitiricilikte sorun yaşadıklarını söyledi.

Stanojevic, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki taraf için de olabildiğince gergin bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İlk dakikadan itibaren maça baskıyla başladıklarını anlatan Stanojevic, şunları kaydetti:

"Kaleciyle birlikte oyun kurmaya çalıştılar fakat buna elimizden geldiğince engel olmaya çalıştık. Yeterince disiplinliydik ve rakip yarı sahada olabildiğince top kapabildik. Fakat bazı pozisyonlarda bireysel hatalara girdik ve maalesef ki rakip defans çizgisini çok fazla geçemedik. Netice beraberlik, şans da diyebiliriz. Burada bir penaltı söz konusuydu. Fakat kalecimiz sayesinde beraberlikle sonuçlandı. Rakip yarı sahada olabildiğince pozisyona girdik fakat burada bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyordu. Atakları bitirmemiz gerekiyordu."