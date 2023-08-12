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        TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:21
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        TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından
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        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın son anlarında kaçırdıkları penaltıdan dolayı 3 puanı kaybettiklerini söyledi.

        Tekke, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadaki oyunun bekledikleri gibi olduğunu dile getirdi.

        Konyaspor'u ikinci bölgede beklediklerini anlatan Tekke, oyun içinde bazı bölümlerin takımı adına olumlu olduğunu vurguladı.

        Tekke, yakaladıkları final öncesi pozisyonları değerlendiremediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Konyaspor genel hatlarıyla top ayağında olan takım. Topu onlara bıraktık. Pozisyon bulmakta zorlandılar diyebilirim. Üçüncü bölgede, sonuçlandırma ve basit pas hatalarıyla sıkıntılar yaşadık. İkinci gölü bulabilirdik. Kırmızı karttan sonra zaten kulübedeki oyuncu seçeneklerimiz azdı. Bu sefer hikayenin kısmı ciddi manada değişti. Oyuncuların yorgunluğu derken değişikliklerimiz tamamen spontane oldu. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Her iki takım oyuncuları için de söylüyorum biraz daha sakin kalmakta fayda var. Oyun adına bugün bölüm bölüm iyi diyebilirim. Genel hatlarıyla iyi savunduk. Bana göre son saniye elimize gelen bir 3 puan vardı, bunu kaybettiğimiz için üzgünüm."

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