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        Dünyanın nazar boncuğunda "Perseid meteor yağmuru"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:19
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        Dünyanın nazar boncuğunda "Perseid meteor yağmuru"
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        KONYA (AA) - Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Krater Gölü'nde "Perseid meteor yağmuru" izlendi.

        Gökbilim meraklıları, bu görsel şölene tanıklık etmek için Meke Gölü'ne akın etti.

        Fotoğrafçıların "Yıldız Pozlama" etkinliği, yüzlerce aracın ve astronomi tutkunu insanın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izleme fırsatı buldu.

        Gecede, gökyüzü meraklıları sadece meteor yağmurunu değil, aynı zamanda gezegenleri ve takımyıldızlarını da daha yakından gözlemleme fırsatı buldu. Teleskoplar sayesinde gözlem yapma imkanı sunulan etkinlik, katılımcılara gökyüzünün derinliklerine unutulmaz bir yolculuk yaşattı.

        Meke Krater Gölü'nde düzenlenen etkinlik, sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen fotoğrafçıların da ilgisini çekti. Astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirilen gökyüzü manzaraları, gözler önüne serilen büyüleyici anlara tanıklık edilmesini sağladı.

        Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda, saatte ortalama 100 meteor kayması gözlemlendi. Bu doğa olayı, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirerek eğlenceli bir deneyim sundu.

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