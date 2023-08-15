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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:45
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

        Harekete geçen polis, belirlenen aracı kontrol noktalarından birinde durdurdu.

        Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 bin 507 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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