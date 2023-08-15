NEÜ ile Kapadokya Bölge Araştırma Merkezi, Akontisma Kalesi'yle ilgili dokümantasyon çalışması yaptı

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Kapadokya Bölge Araştırma Merkezi'nin iş birliğiyle, Yunanistan'daki "Akontisma Kalesi ve Çevresinin Kültürel Envanter Çalışması" projesinin dokümantasyon çalışması gerçekleştirildi.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, bölgenin, tarihi ve kültürel açıdan öneminin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kapadokya Bölge Araştırmaları Başkanı Kaplanis Iosifidis ile dokümantasyon çalışmalarının yapıldığını aktaran Mimiroğlu, "Kale, Yunanistan'ın Kavala bölgesinde, Nea Karvali'nin kuzey doğusunda yer alıyor. Burası, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir alan olarak değerlendirildi." diye konuştu.

Buna bağlı olarak, kalenin bölge arkeolojisindeki yerinin belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Mimiroğlu, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmayla, kaleye ait mimari kalıntıların ve küçük buluntuların belirlenmesi, belgelenmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda bölgenin, tarihi ve kültürel açıdan öneminin ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilen dokümantasyon çalışmaları, akabinde de Akontisma Kalesi'nde bir ön çalışma gerçekleştirildi. Kaleyle ilgili incelemeler yapılmış, kalede bölge hakkında bilgi verebilecek unsurlar fotoğraflanıp, belgelenmiştir."