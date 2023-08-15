Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da apartmanın dördüncü katından düşen çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da apartmanın dördüncü katından düşen çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde beş katlı apartmanın 4. katından düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Yeni Mahalle Erenler Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde bir kız çocuğunun yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Apartmanın dördüncü katı penceresinden düştüğü anlaşılan B.Y, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        NEÜ ile Kapadokya Bölge Araştırma Merkezi, Akontisma Kalesi'yle ilgili dokü...
        NEÜ ile Kapadokya Bölge Araştırma Merkezi, Akontisma Kalesi'yle ilgili dokü...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi boğuldu
        Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi boğuldu
        Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan milli haltercinin gözü olimpiyatlard...
        Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan milli haltercinin gözü olimpiyatlard...
        Dünyanın nazar boncuğunda "Perseid meteor yağmuru"
        Dünyanın nazar boncuğunda "Perseid meteor yağmuru"
        TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından