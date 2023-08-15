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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir'de su şebeke altyapısını güçlendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:19
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir'de su şebeke altyapısını güçlendiriyor
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir’de su şebeke altyapısını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla 128 kilometrelik ıslah çalışması yürütüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin altyapı gereksinimlerini belli bir plan ve program çerçevesinde giderdiklerini ifade etti.

        Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim yerlerinde yeni içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yaptıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Bunun yanında mevcutta kullanılan içme suyu temin ve dağıtım sistemini rehabilite etmek ve yeni su temin sistemi kurmak üzere kayıp kaçak oranlarını en aza indirecek projeleri sürdürüyoruz. Şehrimizin altyapısını güçlendirmek üzere Akşehir ilçemizde de kullanım ömrünü tamamlamış boruları yenileriyle değiştiriyoruz. 128 kilometre uzunluğundaki çalışma kapsamında 100 yıl dayanıklı yeni borular tercih ediyoruz. Akşehir’in su şebekesini yenilediğimiz çalışmalarımız için yer yer duktil ve polietilen; geçişlerde ise çelik borular kullanıyoruz. Bu doğrultuda ayrıca 500 metreküp kapasiteli su deposu inşaatının da başlangıcını yaptık. Konya sathında günümüz şartlarını karşılayacak, sürdürülebilir, sağlıklı ve uzun ömürlü altyapı hizmetlerini genele yaymak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

        Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün yüzde 11 fiziki tamamlama oranına ulaştığı "Akşehir İlçesi Su Şebeke Islahı Projesi" Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından finanse edilecek yatırımlar arasında yer alıyor. 2024 yılı içinde tamamlanması planlanan su şebeke ıslah çalışması, 4 milyon 480 bin 666 dolara mal olacak ve bu bedel Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak.

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