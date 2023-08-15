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        Beyşehir'de çatı yangını

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 17:42
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        Beyşehir'de çatı yangını
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        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi, 41135 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çatıdaki yangını uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangının ev sahibi kadının verdiği bilgi doğrultusunda, çatıda konserve pişirmek amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edildi.

        Konserve yapımı bittikten sonra söndüğü sanılan ateşin bir süre sonra yeniden alevlenerek çatıdaki ahşap aksamı tutuşturup yangının çıktığı belirlendi.

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