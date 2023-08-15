Konya'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen çocuk hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katından pencereden yere düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Berire Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beyşehir ilçesinde Yeni Mahalle, Erenler Caddesi, 41315 Sokak'ta yaşandı.

Öğlen saatlerinde 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki pencereden aşağıya düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar apartmanın önündeki sokakta asfalt üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kız çocuğu gördü.

İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Binanın penceresinden düştüğü fark edilen çocuğun 10 yaşındaki Berire Yaman adlı kız çocuğu olduğu öğrenilirken, ağır yaralı olarak önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, çocuk Konya’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yeri inceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, sokak etrafına şerit çekti.

Kız çocuğunun evde yalnız başına kaldığı esnada olayın yaşandığı öğrenilirken, dördüncü katta düştüğü pencerenin camı ile sinekliğinin açık olduğu görüldü.

Hayatını kaybeden Berire Yaman'ın Beyşehir'deki Kamil Akkanat Özel Eğitim Merkezi'nde orta ağır zihinsel sınıfında öğrenci olarak eğitim gördüğü öğrenildi.