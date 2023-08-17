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        Genç KOMEK öğrencileri "Şehrin Kalbine Yolculuk" projesiyle Konya'nın tarihini yakından tanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:01
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        Genç KOMEK öğrencileri "Şehrin Kalbine Yolculuk" projesiyle Konya'nın tarihini yakından tanıyor
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda eğitim alan 10 ve 11 yaşındaki öğrenciler "Şehrin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında canlı tarih turuna katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Darü'l-Mülk'ü Konya'nın binlerce yıllık tarihiyle birçok önemli ismi tarih sahnesine çıkardığını anımsattı.

        Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu aracılığıyla şehir tarihine adını yazdıran önemli şahsiyetleri öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Konya'nın tarihi şahsiyetlerinin mekanlarında tiyatral olarak anlatıldığı projemiz, Kapu Camii, Mevlana Gül Bahçesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Karatay Medresesi, Taş Bina, Alaaddin Tepesi olmak üzere 6 tarihi noktada gerçekleşti. 10 ve 11 yaşındaki öğrencilerimizin katıldığı canlı tarih turunda tiyatro sanatçıları mekanlarda tarihi şahsiyetlerin karakterine bürünerek ziyarete gelen öğrencilere kendisi ve mekan hakkında bilgilendirdi. 2 bin öğrencimiz projeye katılarak hem yaşadıkları şehri hem de tarihi karakterleri yakından tanımış oldu."

        - 6 durak 6 tarihi karakter

        Öğrenciler, proje kapsamında 10'ar kişilik gruplar halinde ve 15'er dakika aralıklarla önce ellerinde yol ve mekan bulma haritalarıyla mekanları ve kendilerini bekleyen şahsiyetleri buldu. 8 dakika süresince bulundukları mekanın özelliklerini ve şahsiyetin kim olduğunu dinleyen çocuklar daha sonra mekandan ayrılıp diğer mekana bir şifre ve materyal götürdü. 6 durakta 6 farklı tarihi karakterle tanışan öğrenciler, Kapu Camii'nde Ahi Evran, Mevlana Gül Bahçesi'nde Mevlana Celaleddîn-i Rumi, Şems-i Tebrîzî Türbesi'nde Şems-i Tebrîzî, Karatay Medresesi'nde Celaleddin Karatay, İnce Minare'de Sahib Ata, Alaaddin Camii avlusunda da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ı yakından tanıdı.

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