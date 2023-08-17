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        Mektep Kardeşliği Konya Programı'nın açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:43
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        Mektep Kardeşliği Konya Programı'nın açılışı yapıldı
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        KONYA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenleneN Anadolu Mektebi "Mektep Kardeşliği Konya Programı"nın açılışı ve "İl Yöneticileri ile Buluşma Toplantısı" Mevlana Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Konya’nın, özellikle Hatay’da öne çıkan, görünmeyen ve duyulmayan planda da tüm deprem bölgesinde hissedilen yardımları, herkesin ve her kesimin takdirini kazanmıştı. Kültürel yönden de onların yanında olduğumuzu gösteren bu sembolik adımın, aramızdaki kardeşlik hukukunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.

        Programda konuşan Eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü de tarih boyunca milletimizi derinden etkileyen birçok sosyal ve siyasal olayın, Anadolu insanından gelen ruhla, fedakarlıklar gösterilerek toplum vicdanının harekete geçmesiyle üstesinden gelindiğine değinerek, "6 Şubat depreminden sonra Anadolu Mektebi olarak 'Bize düşen görev nedir?' sorusunu sorduk ve bunun üzerine çalıştık. Mektep Kardeşliği de buradan doğdu." ifadelerini kullandı.

        Bu büyük felaketin yaşanması, akabinde halkın cansiperane gayreti, devletin kısa sürede büyük bir emek sarf etmesi ve buradaki hayatı normalleştirme konusundaki mücadelesinden bahseden Güçlü, "Bu faaliyet içerisinde herkes durumdan bir vazife çıkardı. Anadolu mektebi, deprem bölgesindeki öğrencilerimizin yaşadıkları bu olağanüstü durumu daha kolay atlatmalarına vesile olarak onları Konya ve Ankara’dan arkadaşları ile eşleştirdi. Uzun bir süre beraber oldular. Böylece kardeşlik projemizin temeli atıldı." diye konuştu.

        Toplantıda söz alan öğretmen ve öğrenciler, deprem sonrasında sosyal medya hesapları ve iletişim araçları ile birbirlerine ulaştıklarını, birbirlerinin motivasyonlarını artırarak destek olduklarını ifade etti.

        Açılış programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Anadolu Mektebinin Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Ankara'daki yöneticileri ile öğrencileri katıldı.

        Toplantı sonrasında, konuk öğrencilere Konya merkezinde kenti tanıtım gezisi düzenlendi.

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