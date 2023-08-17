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        Hüyük'te çıkan 2 arazi yangınında 10 dönümlük alan yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:49
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        Hüyük'te çıkan 2 arazi yangınında 10 dönümlük alan yandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde art arda çıkan 2 farklı arazi yangınında onlarca dönüm alan kül oldu.

        İlçenin Budak Mahallesi'nde ikindi saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleriyle olay yerine ulaşan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de söndürme çalışmalarına katıldı.

        İtfaiyenin yanı sıra belediyeye ait kepçe ve arozözlerin de yardımıyla çıkan yangın kontrol altına alınırken, çok sayıda saman balyası da kül oldu.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

        Yangın sonrası itfaiye ekiplerine ilçeye bağlı İmrenler ve Selki mahalleleri arasındaki otluk alanda başka bir yangın çıktığına dair yeni bir ihbar geldi.

        Bölgeye giden itfaiye ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler etraftaki ceviz bahçelerine ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Çıkan yangınlarda yaklaşık yüz dönüm otluk alan yanarak kül oldu.

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