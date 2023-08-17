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        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın Konya kampı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 20:30
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        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın Konya kampı sürüyor
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        KONYA (AA) - İtalya'nın Padova kentinde 3-10 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Konya'daki hazırlıklarını sürdürüyor.

        Milli takım sporcuları, katılacakları Avrupa Şampiyonası öncesi beşinci hazırlık kampını takım antrenörleri eşliğinde Konya'da gerçekleştiriyor.

        Konya Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde çalışmalarını yürüten milli takımın antrenörlerinden İbrahim Acar, 7 Ağustos'ta başladıkları kampın çok iyi gittiğini söyledi.

        Takımın her gün çift antrenman yaptığını kaydeden Acar, "Bu son kampımız, ortamımız çok iyi. 12 günlük kampımız cumartesi günü bitiyor, geçen hafta pazartesi günü başladık, kampımız çok iyi geçti. İtalya'nın Padova şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na şampiyonluk unvanını almak için gidiyoruz. Ülkemize şampiyon olarak ikinci Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Önümüzde, Antalya'da mart ayında olimpiyatlar var. Asıl hedefimiz ülkemize bir olimpiyat şampiyonluğu getirmek." ifadelerini kullandı.

        Milli takımın kampı, 19 Ağustos'ta sona erecek.

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