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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sporcularla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:02
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sporcularla buluştu
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcularıyla buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcu Buluşması'nda sporcularla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Sadece sanayide, üretimde değil gençlik faaliyetlerinde, sporda da "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla örnek işler yaptıklarına değinen Altay, şunları kaydetti:

        "Spor Konya, Online Spor, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sokakta Spor, Doğa Kampı, Spor Okulları, Parkur Konya, Konya Maratonu, Bisiklet Şehri Konya ve Halk Oyunları Ligi gibi ayrı branşlarda ve programlarda çalışmalar yürütüyoruz. Şuna inanıyorum, şehirleri imar ve inşa edebilirsiniz ama içindeki nesli ihya edemezseniz o nesil, şehrin imarını ve ihyasını talan edebilir. Onun için gençlik faaliyetlerini çok önemsiyoruz."

        - Konya bu sene dünya spor başkenti unvanını taşıyor

        Altay, Konya'nın bir spor şehri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "2022 yılında Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda aslında spor altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu, organizasyon kabiliyetimizin ne kadar güçlü olduğunu sadece Türkiye'ye değil dünyaya ve İslam dünyasına ispat etmiş olduk. Bu yıl Dünya Spor Başkent'iyiz. Ulusal ve uluslararası manada birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Sevindirici olan şey, artık organizasyon için gelen federasyonlar, sporcular herhangi bir tereddüdü olmadan Konya'nın bunu en iyi şekilde layıkıyla yapacağına emin bir şekilde şehrimize geliyor. Bir taraftan da sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılardan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Başta antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konya’ya değer katacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Konya’nın 31 ilçesinde spor alanlarındaki hizmetlerin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Altay, "Konya merkezde spor tesisi açısından Veledrom ile Tam Olimpik Yüzme Havuzu ile yarı olimpik yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, sahalarıyla neredeyse Türkiye’de eşsiz bir yapı stokuna sahip oldu. İnşallah ilçelerimizdeki eksikleri de tamamlayarak özellikle merkezin dışındaki kardeşlerimizin de bu fırsatı kullanmalarını arzu ediyoruz. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz. Kulüp başkanımız başta olmak üzere, emeği geçen kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Açıklamada ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde basketbol, hentbol, voleybol, judo, atletizm, güreş, bisiklet, tekvando, okçuluk, izcilik olmak üzere 10 branşta, 36 antrenör, 3 bin 880 lisanslı sporcu, 982 faal sporcunun yer aldığı bilgisine de yer verildi.

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