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        Konya Büyükşehir Belediyesi altyapı eksiklerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 18:31
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        Konya Büyükşehir Belediyesi altyapı eksiklerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin, sorumluluk alanında bulunan 31 ilçedeki yerleşim yerlerinin altyapı eksiklerini tamamlamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde su ve kanalizasyon şebeke hatları bulunmayan mahallelerde yeni hatlar oluştururken eski ve kullanım ömrünü tamamlamış şebekeleri de yenilediklerini belirtti.

        Altay açıklamasının devamında, su temin çalışmaları, yeni su deposu, SCADA tesisleri, enerji nakil hatları kurulumu ve su deposu revizyonu işlemlerini de gerçekleştirdiklerine atıf yaparak, "Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyet programı kapsamında yürütülen çalışmalarda ilk 8 ayı dolu dolu geçirdi. Bu süreçte 162 kilometre şebeke yapımı ve 139 adet altyapı hizmetini gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

        Öte yndan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yılın ilk 8 ayında Konya genelinde 50 kilometre kanalizasyon şebekesi, 112 kilometre su şebekesi çalışması ve 24 noktada toplam 4 bin 464 metre derinlikli su temin çalışması gerçekleştirdi.

        KOSKİ, aynı süreçte 60 SCADA tesisi kurulumu, 36 adet 3 bin 670 metreküplük su deposunun revizyonunu, 9 adet 1050 metreküplük su deposu yapımı ile 10 enerji nakil hattı kurulumu yaptı.

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