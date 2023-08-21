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        TİMAV'dan, üniversiteyi kazanan başarılı imam hatipli öğrencilere "Net-Work" programı

        Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından, Konya'da bulunan proje imam hatip liselerinden 2023 yılında mezun olan, YKS'de yüksek başarı gösteren 50 öğrenciyi üniversite hayatına zihinsel ve duygusal olarak hazırlama amacıyla "Net-Work" programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:42
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        TİMAV'dan, üniversiteyi kazanan başarılı imam hatipli öğrencilere "Net-Work" programı
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        KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından, Konya'da bulunan proje imam hatip liselerinden 2023 yılında mezun olan, YKS'de yüksek başarı gösteren 50 öğrenciyi üniversite hayatına zihinsel ve duygusal olarak hazırlama amacıyla "Net-Work" programı yapıldı.

        TİMAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, programın gezi kısmında İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniversitesi, Ankara'da ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi'nin kampüsünde üniversite tanıtım günlerine iştirak edildi.

        Program dahilinde bu şehirler ve üniversitelerde eğitim gören imam hatip liseli öğrencilerin rehberliğinde her iki şehrin tarihi ve kültürel mekanlarına da ziyaretler gerçekleştirildi.

        Net-Work programı kapsamında düzenlenen gezi ile öğrencilerin ideallerindeki üniversite kampüsüne kolayca adapte olabilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlandı.

        - Tecrübe Aktarımı Seminerleri

        Programın "Tecrübe Aktarım Seminerleri" kısmında, her biri imam hatip lisesi mezunu olan; İngiltere, Amerika, Almanya, Ürdün gibi ülkelerde yüksek lisans veya doktora eğitimi almış, Silikon Vadisi, Wall Street gibi dünyaca ünlü iş merkezlerinde tecrübesi bulunan iş adamlarından ve Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent gibi seçkin üniversitelerde eğitim gören öğrencilerden oluşan eğitimci kadrosunun teşrifiyle, günde üç seminer olacak şekilde toplamda iki hafta süren ders dönemi yapıldı.

        Liseden mezun olup üniversite hayatında kendilerini nelerin beklediğini tam olarak bilmeyen öğrencilere Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, İTÜ gibi üniversitelerde var olan kurumsal kültüre aşina olabilmeleri, söz konusu okullardaki Net-Work’e dahil olma imkanını yakalayabilmeleri adına semineler verildi.

        Net-Work seminerlerinde öğrencilere ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik süreçlerin nasıl ilerlediği konusunda bilgi verildi, yurt içi ve yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora süreçlerinin nasıl işlediği aktarıldı.

        Seminerlerde akademik kariyer basamaklarında ilerlerken kimliği muhafaza etme, hassasiyetleri koruma adına maddi ve manevi olarak hangi hususlara önem verilmesi gerektiği konusuna dikkat çekildi.

        - Programa katılan öğrencilere burs desteği

        Net-Work programının hem gezi hem de ders bölümlerine eksiksiz bir şekilde katılarak programı başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere, TİMAV tarafından üniversite hayatları boyunca burs desteği sağlanacağı duyuruldu.

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