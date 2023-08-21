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        Konya Veteriner Hekimleri Odası'ndan "hekime şiddet"e tepki

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:52
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        Konya Veteriner Hekimleri Odası'ndan "hekime şiddet"e tepki
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        KONYA (AA) - Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, veteriner hekimlerin "sağlıkta şiddet yasası" kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

        Koçak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, veteriner hekimlere karşı artan şiddet olayları gereği 81 ili temsil eden 56 veteriner hekim odasının eş zamanlı olarak açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

        Veteriner hekimlerin koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını koruduğunu, hayvanların sağlığı ve refahını, denetimler ile sağlıklı ve güvenilir gıda tüketilmesini sağladığını dile getiren Koçak, "Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler geçmişte de bugün de şiddete başvurmakta, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadır." dedi.

        Artan şiddet olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

        "Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı."

        Koçak'a açıklamasında eşlik eden Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, Eczacı Odası Başkanı Ahmet Hakan Koru ve Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Özgür Çetinkaya da veteriner hekimlere ve tüm hekimlere karşı şiddete ilişkin önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

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