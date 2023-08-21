Seydişehir Gençlik Festivali sona erdi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihleri düzenlenen "Gençlik Festivali" sona erdi.

Festivalin son günü sanatçı Semincek konseri ile son bulurken, çok sayıda vatandaş konseri izlemek için Milli İrade Meydanı'na geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, konseri öncesinde festivale sponsor desteği sağlayan iş insanlarına birer teşekkür plaketi verdi.

Başkan Tutal burada yaptığı konuşmada, "Festivalimizin son gününde yine muhteşem bir tablo ile karşılaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Siz gençlerimizden gelen yoğun istek ve talep üzerine Seydişehir’de üç gün devam eden festivalimizi planladık maddi yönden ise sponsorlarımızdan destek aldık. Ayrıca maddi ve manevi desteğiyle bizlere yine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Belediyemiz bütçesinden tek kuruş harcamadan gerçekleştirdiğimiz festivalimiz bugün son buluyor. Gelecek yıllarda da nasip olursa bu etkinliğimize devam edeceğiz." dedi.