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        Konya'da aşırı sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerde serinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:24
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        Konya'da aşırı sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerde serinledi
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        KONYA (AA) - Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Konya'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

        Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, evlerinde bunalan vatandaşlar dışarı kaçarak şehirdeki park ve bahçeleri doldurdu.

        Kent merkezinde bulunan Kültür Park içindeki süs havuzunda, ördekler fıskiyelerin altını mesken tutarken, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

        Park içindeki termometre 43 dereceyi gösterdi.

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