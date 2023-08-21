Konya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe merkezindeki Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün önündeki kavşakta meydana geldi.
Yüksel A. idaresindeki 34 BSY 141 plakalı hafif ticari araç Köprübaşı Caddesi üzerinde seyir halinde iken orman kavşağına geldiğinde aynı istikamette seyreden ve kavşağa dönüş yapmak isteyen Mehmet Emin G. idaresindeki 70 FV 254 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada refüje savrulan araçtan yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Havva G. ile Zeynep Ç. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.