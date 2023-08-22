Seydişehir'de "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" çocuklar bisikletlerine kavuştu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında Seydişehir'de, sabah namazında camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi.

Seydişehir Belediyesi Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Belediye Başkanı Mehmet Tutal çocuklara bisikletlerini verdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tutal, "Seydişehir merkez ve kırsal mahalleri dahil olmak üzere 482 çocuğumuza bisikletleri teslim edildi. Aile büyükleri ile sabahın erken saatlerinde camilere giden çocuklarımıza ve ailelerine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ederim." dedi.