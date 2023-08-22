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        Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:14 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:14
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        Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Osman Yalçınkaya (40) idaresindeki 42 ZC 897 plakalı otomobil ile Muhittin Ayyıldız (62) idaresindeki 67 AAV 232 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Aysun Yalçınkaya (33) ile Meriç Yalçınkaya (7) yaralandı.

        Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edilirken yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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