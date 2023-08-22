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        Beyşehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:52 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:52
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        Beyşehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı.

        Kaza, Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta dün yaşanmış, Yüksel. A.'nın kullandığı 34 BSY 141 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Emin Gürbüz'ün kullandığı 70 FV 254 plakalı otomobil orman kavşağında çarpışmış, refüje çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Gürbüz ile aynı araçtaki Havva G. ve Zeynep Ç. yaralanmıştı.

        Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Mehmet Emin Gürbüz, hayati tehlikesi sebebiyle sevk edildiği Konya'daki Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada hayatını kaybeden sürücü Gürbüz’ün Seydişehir ilçesinde bir fırında usta olarak çalıştığı, cenazesinin Seydişehir'de Kızılcalar Mahallesi’ndeki Kızılcalar Camisi’nde kılınan öğlen namazını müteakip yerleşim merkezindeki kabristanda toprağa verildiği öğrenildi.

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