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        Beyşehir'de leyleklerin mekanları sessizliğe büründü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde leyleklerin göç etmesinin ardından ilçede yoğun olarak konakladıkları Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi sessizliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:47 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:09
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        Beyşehir'de leyleklerin mekanları sessizliğe büründü
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        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde leyleklerin göç etmesinin ardından ilçede yoğun olarak konakladıkları Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi sessizliğe büründü.

        Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi’nde yer alan Leylekler Tepesi'nin ilkbahar ve yaz dönemiyle konukları olan leylekler, ağustos ayıyla daha sıcak ülkelere doğru göç etti.

        Leyleklerin mekanlarını terk etmesiyle yuvaları boşalırken, Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi de sessizliğe büründü.

        Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, yaz döneminin sonuna gelinmesi ile Beyşehir’deki leyleklere yaşam alanı olan yuvaların da boşaldığını söyledi.

        Leyleklerin daha sıcak ülkelere toplu olarak geç etmesiyle mekanlarının da sessizliğe büründüğünü belirten Sami Tan, "Beyşehir’deki yuvalarda sadece uçamayan birkaç leyleğin kaldığını gözlüyoruz. Toplu göçü ile kışı haber veren leylekler, kış aylarının geride kalması ile birlikte geldikleri bölgemizde de ilkbahar mevsimini haber veriyorlar. Dört gözle martta yeniden gelmelerini bekleyeceğiz." dedi.

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