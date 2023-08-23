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        Meram Yaz Spor Okulları sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:30 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:30
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        Meram Yaz Spor Okulları sona erdi
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        KONYA (AA) - 2023 Meram Yaz Spor Okulları, gerçekleştirilen akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları ve yarışmalardan oluşan kapanış programıyla tamamlandı.

        Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar ve aileleri şişme oyun grubu, palyaço, illüzyon, akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları, yarışmalarla eğlendi.

        Spor okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.

        Programa katılan protokol üyeleri, yaz spor okulu öğrencilerinin eğlence ve neşesine ortak oldu.

        Çocukların akıl zeka oyunları, balık tutma, halka atma ve denge gibi oyunlarına eşlik eden protokol üyeleri, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dondurma, kek ve meyve suyu ikramının da olduğu program geç saatlere kadar devam etti.

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