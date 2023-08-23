DOSD Meram'da ön kayıtlar başladı

KONYA (AA) - Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi için (DOSD) ön başvurular alınmaya başlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, down sendromlu özel bireyleri ve ailelerini bu imkandan yararlanmaya davet etti.

Kavuş, eğitim alacak öğrencilerin başvurularının yanı sıra merkezde görev yapacak eğitmen ve gönüllüler için de başvuruların başladığını ifade etti.

Merkezde eğitim hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Down sendromlu bireylerin fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerini en üst noktaya çıkarmayı hedefleyen DOSD Meram, bu bireylerin yaşama katılımlarını sağlayacak ve hayatın içindeki rollerini pekiştirecek bir proje. Böylesi hayırlı ve güzel bir projede vakit kaybetmemek adına bir taraftan da ön başvuruları almaya başlıyoruz. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız dosdmeram.org.tr internet adresinden başvurularını yapabilirler. Olabildiğince fazla kişinin yararlanabilmesi adına titiz bir çalışma yaptık. Özel bireylerimizin ve ailelerinin bu imkandan yararlanabilmeleri için ön kayıt yaptırmaları gerekiyor."