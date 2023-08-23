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        Konya Büyükşehir Belediyesi susuz tarım modelli çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:24
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        Konya Büyükşehir Belediyesi susuz tarım modelli çalışmalarını sürdürüyor
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu Acıkuyu Mahallesi'nde 800 dekarlık arazide susuz tarım modeliyle üretimini yaptığı yağlık aspir bitkisinin hasadını gerçekleştirdi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

        Konya'nın Türkiye'nin gıda güvenliği ve arzı konusunda çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, "Büyükşehir Belediyemize ait atıl durumdaki arazilerimizde kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumlarla üretim yaparak, ülkemize, şehrimize ve Konyalı vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem atıl araziler boş kalmamış oluyor hem de ekim, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerde yer alan bölgedeki çiftçilerimize ekonomik olarak destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

        Açıklamanın devamında Altay, gerçekleştirilen aspir hasadıyla ilgili şunları paylaştı:

        "Ülkemizdeki bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için, diğer yağ bitkilerinin mevcut ekim alanlarının genişletilmesi önem taşıyor. Aspir, kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek bir bitkidir. Ayrıca hububat tarımında kullanılan bütün alet ve ekipmanlar bu bitkinin tarımında da kullanılabiliyor. Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi olarak Kulu ilçesi Acıkuyu mahallemizdeki 800 dekarlık tarımsal üretim sahamıza yerli ve yağlık çeşitten aspir ekimini gerçekleştirdik. Kıraç alanda susuz tarım modeliyle üretimini yaptığımız aspir bitkisinin tüm tarımsal üretim aşamaları ziraat mühendisi personellerimiz tarafından takip edildi. Hasat olgunluğuna ulaşan bitkinin hasadını da geçtiğimiz gün yaptık. Hasadı yapılan aspirlerin yağını çıkartarak sosyal destek çalışmalarımızda kullanacağız. Hayırlı olsun."

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