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        Özel Genç KOMEK Yaz Okulu dönem sonu programıyla tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:25
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        Özel Genç KOMEK Yaz Okulu dönem sonu programıyla tamamlandı
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde "En Özel KOMEK'li" temasıyla hizmet veren Özel Genç KOMEK Yaz Okulu, kapanış programıyla tamamlandı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dönem sonu programında özel çocuklar ve aileleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Hiçbir ayrım yapmadan her bir öğrenci için en güzel imkanları sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Uzbaş, "Engelsiz Şehir politikamız kapsamında özel gereksinimli çocuk ve gençlerimize yönelik fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiğimiz Özel Genç KOMEK'te bugüne kadar 859 özel öğrencimizin kaydı alındı. Özel Genç KOMEK Yaz Okulu, 'En Özel KOMEK'li' temasıyla 3 merkez ilçede, 4 okulda 345 öğrenciyle eğitim faaliyetlerinde bulunuyor" diye konuştu.

        - "Engelsiz Yaşam"a tam destek

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz Yaşam" konusunda büyük gayretlerinin olduğuna dikkati çekti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Engelsiz Yaşam"a ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Bence bu program, KOMEK'in özel öğrencilerimize yaptığı etkinliklerin en güzellerinden biri. Çok güzel çalışmalar var. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık." dedi.

        Özel öğrenciler ise etkinlikler ve kurslar kapsamında çok eğlendiklerini kaydetti.

        Özel Genç KOMEK Yaz Okulu Dönem Sonu Programı'na, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan özel öğrenciler, orff eğitimi bayrak gösterisi, kaşık gösterisi, koro, dans gösterisi, Hacivat ve Karagöz gösterileriyle eğlendi.

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