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        Konya'da iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:51
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        Konya'da iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Köşk Kaplıcaları mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 YGH 33 plakalı hafif ticari araç ile 42 B 9935 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyşehir Devlet Hastanesi ve Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası 1,5 saat trafiğe kapanan Hüyük-Konya kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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