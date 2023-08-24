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        Selçuklu Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:47
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        Selçuklu Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği
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        KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilere sağlanan eğitim desteğinin bu yıl da kapsamının genişletilerek devam edeceğini bildirdi.

        Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Siz değerli gençlerimizden, Selçuklu'da ikamet eden Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerimize 4 bin lira, üniversiteyi ilk defa kazanan ve Selçuklu'da ikamet eden lisans ve ön lisans öğrencilerimize 2 bin 500 lira, Selçuklu'da ikamet eden lise öğrencilerimize ise üniversiteye giriş sınavına hazırlıkta katkı için 1500 lira eğitim desteği vereceğiz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun, detayları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

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