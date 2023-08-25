Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Karakuş idaresindeki 06 BTS 694 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Şeyh Abdullah Efendi Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Karakuş olay yerinde hayatını kaybetti.
Seydişehir Devlet Hastanesinde laborant olduğu öğrenilen Karakuş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.