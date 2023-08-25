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        Kulu'da bitkin bulunan bataklık kuşu koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:17 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:17
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        Kulu'da bitkin bulunan bataklık kuşu koruma altına alındı
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        KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde bitkin halde bulunan bataklık kuşu koruma altına alındı.

        Yurt dışında yaşayan gurbetçi Bilal Akmeşe, tatil yapmak için geldiği Beşkardeş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bitkin halde yerde duran bir bataklık kuşu olduğunu fark etti.

        Akmeşe, kuşu alarak Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekime teslim etti.

        Koruma altına alınan kuşun kontrollerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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