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        AK Parti Konya Milletvekili Baykan Seydişehir'de

        AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan Seydişehir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:35 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:15
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        AK Parti Konya Milletvekili Baykan Seydişehir'de
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        KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan Seydişehir'i ziyaret etti.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezinde Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay'la bir araya gelen Baykan, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

        Meclisin tatilde olması nedeniyle saha çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Baykan, "AK Parti Konya İl Başkanlığımızın organizasyonunda bütün milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, il ve ilçe yönetimlerimizle birlikte Konya’nın bütün ilçelerinde sahadayız. Konya milletvekilleri olarak bizler sadece seçim zamanı değil, her zaman sahadayız. Çifti ve esnaf kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bizleri güler yüzle karşılayan, davamızın bugünlere gelmesinde dua ve desteklerini bizlerden esirgemeyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bizler hizmet üretmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin, tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum. dedi.

        Baykan'a, ziyaretleri sırasında ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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