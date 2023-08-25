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        Konyaspor, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı

        Tümosan Konyaspor Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:52 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:00
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        Konyaspor, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı
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        KONYA (AA) - Tümosan Konyaspor Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

        Konyaspor kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Bulut hazır bulundu.

        Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, daha önce İngiltere, İtalya, İspanya liglerinde Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi.

        Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza atan Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

        Steven Nzonzi takımda 37 numaralı formayla top koşturacak.

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