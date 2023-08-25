Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 22:09 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat: Konya Büyükşehir Belediye

        Hakemler: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Soner Dikmen, Moreno, Cicaldau, Prib, Cikalleshi

        Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Khacef, Furkan Soyalp, Jevtovic, Bikel, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Maxim, Riascos

        Sarı kart: Dk. 3 Ertuğrul Ersoy, Dk. 31 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 45 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

        5. dakikada Prib'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Calvo'nun üzerinden atladığı topa arka direkte buluşan Soner Dikmen'in dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        7. dakikada Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, topu güçlükle kornere çeldi.

        11. dakikada Maxim'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Riascos'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

        29. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in yerden vuruşunda kaleci Bernardoni topu köşeden çıkardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı
        Konyaspor, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı
        AK Parti Konya Milletvekili Baykan Seydişehir'de
        AK Parti Konya Milletvekili Baykan Seydişehir'de
        Kulu'da bitkin bulunan bataklık kuşu koruma altına alındı
        Kulu'da bitkin bulunan bataklık kuşu koruma altına alındı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da 10 kilometrelik mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı
        Konya'da 10 kilometrelik mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı