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        Konya'da kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 22:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:29
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        Konya'da kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        KONYA (AA) - Konya'da 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

        Konya'da merkeze bağlı Karatay ilçesinde yaşayan Hüsnü Mutluer, keçisinin Üzümcü Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğünü fark etti.

        İtfaiye ekiplerinden yardım istenmesi üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

        Kuyunun içerisindeki keçiyi çıkarabilmek için seferber olan ekiplerden bir görevli kuyuya indi.

        Keçinin beline halat bağlanmasının ardından yukarıya çekilerek kuyudan çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi.

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