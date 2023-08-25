Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 80 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Moreno (Dk. 60 Michalak), Cicaldau (Dk. 60 Yunus Mallı), Prib (Dk. 60 Robert Muric), Cikalleshi (Dk. 90+5 Mehmet Ali Büyüksayar)
Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Khacef, Furkan Soyalp (Dk. Mirza Cihan), Jevtovic, Bikel (Dk. 74 Markovic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 62 Gradel), M'Bakata (Dk. 90 Ömürcan Artan), Maxim, Riascos
Goller: Dk. 68 Guilherme, Dk 90+4 Robert Muric (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 3 Ertuğrul Ersoy, Dk. 31 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 45 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
68. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme, Cikalleshi'nin ceza sahası içinden havalandırdığı topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
75. dakikada Gradel'in sağ kanattan ortasında kaleci Bernardoni'nin uzaklaştıramadığı topa yükselen Riascos'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
89. dakikada Robert Muric'in ara pasında kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kalan Michalak'ın şutunda top kornere çıktı.
90+4. dakikada yeşil-beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan hızlanan Michalak'ın ortasında Robert Muric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle bitti.