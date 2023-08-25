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        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:55 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:59
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        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır:
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        KONYA (AA) - Mütevelli Heyeti Başkanlığını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olan Elvan Kuzucu Hıdır, Konya'da "Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST" konulu söyleşi programına katıldı.

        Karatay Belediyesi, Karatay Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde davet edildiği söyleşide konuşan Elvan Kuzucu Hıdır, salona gelen gençlere vakfın kuruluş hikayesini ve amaçlarını anlattı.

        Hıdır, şu ana kadar biri Azerbaycan'da olmak üzere farklı kentlerde 5 kez TEKNOFEST düzenlediklerini belirterek, en önemli omurgasının ise teknoloji yarışmaları olduğunu söyledi. Hıdır, bu yarışmalarda asıl hedefin Türkiye'de ileri teknoloji, katma değeri yüksek teknoloji geliştirebilecek, üretebilecek öz güvenli gençlerin yetişmesi olduğunu kaydetti.

        - Selçuk Bayraktar gençleri cesaretlendiriyor, rol model oluyor

        Hıdır, düzenledikleri TEKNOFEST'lerde yarışan gençlerin yaptıkları işin aslında bir girişim çalışması olduğunu ifade etti. Gençlerin burada bir ekip olmayı öğrendiklerini vurgulayan Hıdır, kendilerine sağladıkları maddi desteklerle de buradaki çalışmalarının gerçek dünyada bir karşılığa dönüştüğünü söyledi.

        Hıdır sözlerini şöyle sürdürdü:

        "TEKNOFEST'ler farklı disiplinlerin bir araya gelerek çalışabildikleri bir ortam. Gençler daha lise öğrencisiyken deneyim ediniyorlar. Bu bilgi birikimlerini bir şekilde bir sonraki aşamaya taşımaları lazım ki kendi şirketlerini kurabilen gençler ortaya çıksın. Biz de yarışmalarda o hikayenin tamamlanması için destek veriyoruz. Halihazırda TEKNOFEST girişim programımızda 40 mezunumuz var. Bunların hepsi de kendi şirketlerini kurdu. 200'e yakın nitelikli girişimcimiz var. Projeleri yarışmalardan çıktıktan sonra da bir girişime dönüştürerek gerçek dünyada da bir karşılık buluyor. Yaptıkları şey aslında bir girişim çalışması sadece bunun adı konmuş oluyor. Biz onların önlerini açıyoruz, destekler veriyoruz, maddi destekler sağladık, mentörlük destekleri verdik. Tabii ki de onların asıl önünü açan Selçuk Bayraktar, o onları cesaretlendiriyor. Onlara rol model oluyor. TEKNOFEST, bu işler için bir platform haline gelmiş oluyor."

        Önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'e İstanbul'daki festivalden 5 kat daha fazla bir katılım olacağını belirten Hıdır gelecek ziyaretçilerden özel araç yerine toplu ulaşımı tercih etmelerini istedi. Hıdır, ziyaretçilerin trafik yoğunluğu öngörüsüyle festival alanına hafta içi gelmelerinin isabetli olacağını ifade etti.

        Temmuz 2023'de vakfın yönetim kurulu başkanlığına getirilen Elvan Kuzucu Hıdır'a söyleşinin sonunda gecenin anısına tablo hediye edildi.

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