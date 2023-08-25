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        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:56
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        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
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        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş, skor yapmada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

        Güneş, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'ya puansız dönmemek üzere geldiklerini söyledi.

        İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarına işaret eden Güneş, "Maalesef skoru bulamadık. Skor yapma konusunda zorlanıyoruz. Alan olarak da sıkıntılarımız var. İlk yarının özelinde takımın isteğinden gayet memnunduk. İkinci yarı dahil disiplinle oynamak istiyorduk." diye konuştu.

        Güneş, Cikalleshi'nin attığı gole anlam veremediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Beş metre gelip topun üzerinden atlaması, sonra tekrar aktif alana girip asist yapması çok ilginç geldi. Bunun muhakkak ki bir açıklaması olacaktır. Kuraldan bahsediyorlar ama bildiğim kurallar açıktır. Bir pozisyon olduktan sonra kural 5-10 saniye içinde netse açıklanıp konuşulur. Kenarda 3-4 dakika VAR'dan haber bekliyoruz. Herhalde o sürede kitapçığa açıp kurala baktılar, açıkçası bilmiyorum."

        Acilen toparlanmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Önümüzde bir fırsat maçı var. Oyuncularımızla konuşup, tekrar ayağa kalkıp, artık başlamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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